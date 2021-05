Dieta della pasta: come dimagrire con gusto

La dieta della pasta aiuta a perdere peso e dimagrire in vista della prova costume grazie alle qualità e proprietà di questo alimento molto amato.

La pasta è uno degli alimenti maggiormente consumati e apprezzati in Italia. Non è un caso che questo alimento sia uno degli alimenti tipici della dieta mediterranea. Per perdere peso in modo gustoso, la dieta della pasta è il regime ideale. Vediamo come consumarla.

Dieta della pasta

La prova costume si sta lentamente avvicinando e per coloro che non sono ancora del tutto in forma, è bene cominciare a correre ai ripari. Per questa ragione, la dieta della pasta è il regime alimentare da seguire per tornare ad avere un fisico asciutto e tonico per la spiaggia o la piscina. Innanzitutto, è bene dire una cosa: la pasta non fa ingrassare e non è nemica della dieta, come molti pensano.

Bisogna fare attenzione ai condimenti che si usano nella dieta della pasta, in quanto i vari sughi, l’olio in eccesso rischiano di avere l’effetto contrario non aiutando a perdere peso in modo corretto e sano. Una delle prime regole da seguire nella dieta della pasta è ovviamente dovuta alla quantità. Sebbene non faccia ingrassare, è importante non abusarne e non eccedere con le porzioni.

In base ad alcuni studi che sono stati fatti in merito, una porzione di circa 80 grammi al giorno è assolutamente l’ideale, anche se dipende dal fabbisogno calorico di ognuno. Un adolescente che ha una vita dinamica e fa sport può mangiarne anche fino a 100 grammi, mentre una donna di cinquanta anni o un bambino sono necessari almeno 60 grammi.

Chi segue la dieta della pasta può anche mangiarla tutti i giorni, stando bene attenti ai condimenti, prediligendo quelli a base di verdure e usando soltanto un cucchiaino di olio. In ogni caso, è sempre bene affidarsi a un esperto in modo da capire quale sia lo stile alimentare e il programma maggiormente adatto.

Dieta della pasta: come seguirla

Per dimagrire con gusto e piacere, la dieta della pasta va benissimo, ma è molto importante anche il tipo di condimento che si usa. Le verdure sono perfette in quanto danno un senso di sazietà e forniscono al fisico tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Un cucchiaio e mezzo di olio extravergine d’oliva è l’ideale come condimento.

Gli esperti consigliano di aggiungere una spolverata di grana o parmigiano per consumare un piatto, non solo sano, ma anche molto nutriente. Molto importante ai fini della dieta verificare il tipo di cottura. La pasta al dente risulta molto più facile da digerire in quanto necessita di una masticazione più lunga.

Secondo un sondaggio che è stato effettuato, durante il periodo del lockdown è aumentato il consumo di pasta e molti l’hanno eletta a piatto del cuore, in quanto molto facile da preparare, oltre a essere molto buona, sana, pratica e sostenibile. La dieta della pasta permette di garantire tutti i nutrienti di cui il fisico ha bisogno per stare bene e in forma.

In base a questo regime alimentare è possibile perdere quasi fino a 5 kg prima della stagione estiva. Chi volesse seguire la dieta della pasta, ecco un esempio di menù:

Colazione: yogurt intero oppure frutta fresca

Spuntino: mandorle o nocciole

Pranzo: 80 grammi di pasta integrale con delle verdure

Merenda: un frutto

Cena: pollo ai ferri e verdure a piacere.

Si consiglia la pasta integrale in quanto maggiormente saziante e favorisce la digestione.

