Dieta di luglio per la forma fisica e l'abbronzatura

I vegetali, ma anche il melone, l'anguria, insieme alle albicocche sono adatti per la dieta di luglio per dimagrire e abbronzarsi.

Con il mese di luglio, giunto da alcuni giorni e la voglia di vacanze dietro l’angolo, cresce il bisogno di sfoggiare un fisico adatto per la spiaggia. Per ritrovare la forma fisica, la dieta di luglio è il regime maggiormente indicato perché ricco di alimenti e di nutrienti utili a tale scopo. Scopriamo quali portare in tavola per dimagrire.

Dieta di luglio

Il mese di luglio fa rima anche con vari metodi e soluzioni per tornare in forma. In questo mese sono diversi i viaggiatori che si stanno preparando per le vacanze e la dieta di luglio è il regime adeguato per rimettersi in forma in tempi brevi. In questo mese si cominciano a fare preparativi per le ferie, ma anche per la remise en forme.

L’idea poi di smaltire qualche chilo, massimo 2 o 3, a seconda di quanti si sono accumulati lungo l’anno, diventa sempre più pressante, quindi è bene cominciare a darsi subito da fare. Il mese di luglio poi è l’ideale anche grazie ai tanti prodotti che si possono trovare sulle bancarelle del mercato o del supermercato.

Nella dieta di luglio non possono mancare alimenti validi tipici del periodo in modo da dimagrire con gusto e leggerezza. Questi cibi, se assunti nel modo giusto, non aiutano soltanto a dimagrire, quindi ridurre i chili in eccesso, ma anche ad abbronzarsi naturalmente per una pelle più scura proprio grazie alle proprietà e nutrienti.

In questo periodo poi non si ha voglia di stare troppo ai fornelli a preparare piatti elaborati, complice anche il caldo e l’afa, quindi questo regime è perfetto. Un regime sano ed equilibrato a base di alimenti indicati e di stagione per tornare in forma.

Dieta di luglio: cibi

Nella dieta di luglio ci sono determinati cibi che bisogna assumere quotidianamente. Sono alimenti freschi e di stagione che aiutano a perdere i chili di troppo in modo da poter arrivare in spiaggia senza troppi complessi riguardo il proprio fisico. Ovviamente la frutta e la verdura insieme ai cereali integrali non possono assolutamente mancare.

I vegetali, essendo ricchi di acqua e di antiossidanti, aiutano a proteggere la pelle dall’esposizione solare, ma sono anche indicati per combattere il fotoinvecchiamento. Poi questi alimenti come albicocche, carote, pesche, sono altrettanto efficaci per raggiungere una buona tintarella preparando la pelle all’abbronzatura.

I prodotti di stagione sono l’ideale da assumere nella dieta di luglio perché facili da trovare, sono economici e anche naturali, oltre ad essere economici. Un’insalata di pomodori e di rucola insieme a della mozzarella e come frutto l’anguria e il melone completano sicuramente un pasto leggero, poco calorico e molto nutriente.

Il pesce soprattutto orata, merluzzo dovrebbe essere accompagnato almeno due o tre volte a settimana e si consigliano metodi di cottura come il cartoccio, al vapore o anche la grigliata. Un esempio di menù potrebbe essere un pranzo a base di manzo accompagnato da verdure e come spuntino della frutta come una fetta di anguria.

Dieta di luglio: miglior integratore

Ai benefici e agli alimenti tipici della dieta di luglio consigliamo di aggiungere una formula dimagrante come Spirulina Ultra che, essendo a base naturale, non causa danni al fisico. Un prodotto made in italy voluto dai massimi esperti e consumato dai consumatori per le tante proprietà che fornisce.

Infatti, è salutare, come ammesso anche dal Ministero della Salute. Brucia i grassi e le calorie grazie al lavoro del metabolismo che stimola questo processo aiutando a dimagrire rapidamente e in tempi brevi. Riduce l’appetito evitando le abbuffate saziando in modo naturale e depura l’organismo grazie alle proprietà detox.

Si compone di elementi naturali privi di ogni controindicazione o effetto collaterale. All’interno di questa formula dimagrante troviamo la spirulina, un’alga che favorisce la lotta ai chili di troppo e accumuli di grasso e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati riuscendo così a sopperire la fame.

I nutrizionisti consigliano di assumerne fino a due compresse al giorno prima di pranzo e cena con un bicchiere di acqua.

Una formula dimagrante che si compra soltanto sul sito ufficiale quindi non reperibile nei negozi o Internet. Bisogna accedere alla pagina, inserire il proprio nome, cognome e i restanti dati nel modulo per una promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ con pagamento accettabile anticipatamente con Paypal e carta di credito ma anche in contrassegno, quindi contanti direttamente alla consegna.

