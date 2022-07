Dieta di luglio: come perdere peso con gli alimenti tipici dell’estate

La dieta di luglio favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma. Scopriamo come funziona e come seguirla correttamente.

La dieta di luglio si riferisce ad una serie di abitudini alimentari corrette, da tenere a tavola, in modo da perdere peso e restare in forma sfruttando gli alimenti tipici della stagione estiva, che ci aiutano a restare in dieta, pur non seguendo una dieta vera e propria.

Dieta di luglio

Perdere peso è importante non solo per l’aspetto fisico, ma soprattutto per preservare lo stato di salute complessivo in cui l’organismo versa. D’altra parte, aumentare di peso è facile e, poiché le patologie legate all’obesità sono complesse e, in alcuni casi, anche dai risvolti imprevedibili, è importante essere previdenti ed agire quando si è ancora in tempo e abbiamo la possibilità di monitorare il nostro peso.

Se l’autunno e l’inverno non sono le stagioni ideali per iniziare una dieta, la primavera e l’estate sono perfette soprattutto perché il nostro obiettivo non è quello di imporre una dieta rigorosa, ma illustrare le abitudini corrette, da tenere a tavola, affinché perdere peso e restare in forma attraverso una sana e corretta alimentazione.

Da questo punto di vista, primavera ed estate offrono una vastità di alimenti freschi e genuini, che possiamo sfruttare e inserire nella nostra dieta di luglio, affinché perdere peso e preservare il nostro benessere psicofisico.

Dieta di luglio: consigli

La privazione non produce mai buoni risultati, soprattutto a tavola e, sebbene primavera ed estate siano le stagioni più ideali in cui iniziare una dieta, come la dieta di luglio, è importante adottare uno stile di vita sano per tutto l’anno.

Dunque, non si parla di una dieta vera e propria, ma di consigli pratici, da applicare quotidianamente, per preservare il benessere psicofisico e sfoggiare un fisico perfetto al mare.

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di idratarsi regolarmente. Bere acqua è importante per sgonfiarsi e depurare l’organismo, ma bere acqua regolarmente non vuol dire, semplicemente, appagare il senso di sete, ma bere almeno due litri di acqua al giorno, anche quando non si sente la necessità affinché beneficiarne.

Erroneamente, molte diete demonizzano i carboidrati, ma questi non devono mai mancare. Bandirli del tutto vuol dire portare l’organismo a sfruttare le riserve degli zuccheri depositate nei muscoli e nel fegato che, invece, non dovrebbero mai essere intaccati.

Ricche di proteine, minerali, antiossidanti, fibre e vitamine, frutta e verdura andrebbero consumate quotidianamente, ad ogni pasto. Questi alimenti sono naturalmente dolci e sazianti.

Infine, vi consigliamo di variare le proteine, limitando il consumo di carne rossa a uno o due volte a settimana, e consumare regolarmente anche i legumi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.