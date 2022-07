Dieta di Sabrina Ferilli: come fa ad essere così in forma

La dieta di Sabrina Ferilli non è una vera e propria dieta. Scopriamo insieme quali sono i segreti della sua bellezza e della sua forma fisica.

La dieta di Sabrina Ferilli è semplice e genuina, dato che non è una vera e propria dieta, ma un regime alimentare equilibrato che, associato ad un esercizio fisico regolare, le permette di non rinunciare ai cibi e le bevande che più ama.

Dieta di Sabrina Ferilli

Nel corso delle interviste rilasciate negli anni, più e più volte, Sabrina Ferilli ha ammesso di non amare particolarmente le diete e che il segreto della sua forma fisica è soprattutto l’esercizio. La bella e brava attrice, infatti, mangia e beve di tutto, anche se con moderazione, ma all’esercizio fisico fa particolare attenzione.

Sabrina Ferilli si allena quattro volte a settimana. L’esercizio fisico è mirato al potenziamento del core, ovvero, la parte centrale del corpo. E’ infatti risaputo che, allenare questa parte del corpo vuol dire costruire una parete addominale solida, esteticamente bella e funzionale.

Ogni esercizio che Sabrina Ferilli segue è mirato al potenziamento e la tonificazione dei muscoli, con particolare riferimento ai muscoli addominali, ma è lo strike zone a fare la differenza, una disciplina rigorosa, che unisce tra di loro discipline diverse, come lo yoga o la kick boxing.

Dieta di Sabrina Ferilli: consigli

Lasciarsi ispirare da Sabrina Ferilli, con particolare riferimento alla sua dieta e all’allenamento fisico, dunque, non può che essere auspicabile. L’estate, d’altra parte, è la stagione più azzeccata per poter iniziare una dieta, dati gli alimenti tipici che essa offre, variegati e genuini, essenziali non solo per restare in forma, grazie alle proprietà che contengono, ma anche per combattere il caldo.

Un discorso a parte potrebbe essere l’allenamento fisico. Non tutti sono portati e anche le persone meno esperte hanno diritto a preservare il proprio benessere psicofisico. Come fare in questi casi? Anche una passeggiata, per tre volte alla settimana, anche solo di una mezzoretta, potrebbe risvegliare il metabolismo affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva.

