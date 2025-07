Dieta flash: il regime per la spiaggia

La dieta flash, con alimenti adatti, consente in poco tempo di essere in forma per l'estate.

l mese di agosto significa ferie e vacanze. Molti però devono combattere con i chili di troppo. Per dimagrire nei giorni antecedenti la partenza, la dieta flash è il percorso ideale per perdere peso in breve tempo ma in modo sano. Ecco quale menù è maggiormente indicato.

Dieta flash

Con il mese di agosto che è sempre più vicino, la dieta flash è il regime dietetico ideale da seguire per poter dimagrire in tempi brevi e rapidi.

Un regime rapido, come dice il nome, ma particolarmente indicato anche perché aiuta a dimagrire in modo da sfoggiare il fisico per la prova costume ormai imminente.

Si tratta di un tipo di dieta last minute che in solo 3 giorni permette di perdere fino a 5 chili, quindi perfetta per coloro che devono smaltire fino a due o tre kg di troppo proprio in tempo per il mare e la spiaggia. I risultati non sono duraturi, ma se si segue nel modo corretto aiuta a buttare via i chili in eccesso poco prima della partenza.

La dieta flash consente di essere seguita soltanto per 3-4 giorni proprio per riuscire a perdere peso in questo arco di tempo. Considerando che questo regime ha poco tempo a disposizione è bene seguire i giusti consigli come un’attenta alimentazione ma anche un’attività fisica costante per ottenere i risultati consigliati.

Il focus principale di un regime del genere è riuscire a sgonfiare l’addome, quindi avere una pancia piatta mentre dall’altro favorisce un buon depurante in quanto libera l’organismo dalle tossine che si possono accumulare a causa di alcuni cibi che si consumano.

Dieta flash: menù

Considerando che la dieta flash permette di perdere quei due o tre chili di troppo e di depurare l’organismo, bisogna prima di tutto bere fino a due litri di acqua giornaliera che corrispondono a circa 20 bicchieri. Il menù previsto riguarda proteine, frutta e verdura ma anche una porzione ridotta di carboidrati.

Come in ogni percorso dietetico, anche in questo programma non sono ammessi alimenti e bevande che siano eccessivamente grassi o zuccherati. I pasti devono essere cinque al giorno e non bisogna mai consumare alimenti fuori pasto. No agli alcolici ma sì alle tisane non zuccherate e, come già detto, è consentita l’acqua.

Per quanto riguarda il menù della dieta flash ecco quale si consiglia:

Giorno 1: per colazione tè nero o caffè insieme a del pane tostato. Per il pranzo della carne magra mentre lo spuntino di merenda vede una tazza di tisana e un frutto. Per la cena del tonno al naturale e del pane integrale.

giorno 2: a colazione del succo di frutta e fette biscottate con marmellata non zuccherata. A pranzo del filetto di manzo mentre a cena dei fagioli e carote mentre come merenda della frutta.

Giorno 3: la colazione può variare mentre a pranzo è ammessa anche della pasta fredda integrale con verdure, per la merenda frutta e a cena delle zucchine o insalata di pomodori.

Dieta flash: rimedio dimagrante

Per tornare in forma, alla dieta flash, consigliamo di unire al proprio percorso anche una buona formula dimagrante. La migliore è Spirulina Ultra, di origine italiana, a base naturale, raccomandata dai nutrizionisti, dai consumatori e dal Ministero della Salute per le sue proprietà.

Un integratore che dona vari vantaggi a chi decide di assumerlo durante la dieta dal momento che combatte e riduce le calorie in eccesso. Favorisce una velocità del metabolismo dimagrendo così rapidamente e arriva anche ad essere un soppressore dell’appetito quindi ottimo come spezza fame.

Privo di ogni elemento naturale poiché non ha controindicazioni o effetti collaterali considerando che si basa su ingredienti naturali come la spirulina che combatte l’adipe in più e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati aiutando a ridurre la fame e quindi a eliminare l’appetito in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono raccomandate fino a due compresse da assumere poco prima dei pasti con dell’acqua senza andare oltre la posologia indicata dai nutrizionisti.

L’ordine si effettua direttamente dal sito ufficiale del prodotto non collegandosi ai siti di e-commerce o negozi fisici. Si compila il modulo presente con i dati personali per una promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200€ con il pagamento concesso tramite Paypal, carta di credito e contanti.