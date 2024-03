Dieta prova costume: come superarla per l'estate

In seguito a un sondaggio condotto, sembra che più del 70% degli italiani sia alquanto preoccupato della forma fisica soprattutto in relazione al periodo estivo. Per evitare momenti di stress e di ansia e superare indenni questo momento fatidico, qui alcuni consigli utili per la dieta prova costume in modo da prepararsi in anticipo per mostrare il proprio corpo.

Dieta prova costume

Mancano ancora un paio di settimane e sarà primavera. Con l’arrivo della stagione primaverile, cresce la voglia di mostrarsi e apparire in forma smagliante. La prova costume è poi più vicina di quanto si pensi ed è bene prepararsi sin da ora per non doversi ridurre all’ultimo momento.

Un momento che preoccupa sia uomini che donne che risultano essere particolarmente ansiose, anche per tutti sognano, in vista dell’estate, di avere un addome piatto e tonico da sfoggiare con il bikini in spiaggia. Se nell’ultimo periodo, complice qualche aperitivo o peccato di gola si è sgarrato, non bisogna allarmarsi, anzi.

La cosa importante è cercare di arrivare alla prova costume senza troppe ansie o patemi. Per questo, cominciare una dieta prova costume già alcuni mesi prima aiuta a ridurre le porzioni e i piatti di alcuni alimenti, evitando se possibile di fare il bis. In questo modo il fisico si alleggerisce e si eliminano i chili in più.

I metodi e regimi alimentari non sono mai consigliati in quanto controproducenti. Si consiglia di cominciare ad adottare fin da ora delle buone abitudini, non solo quando ci si siede a tavola, ma anche seguendo uno stile di vita che sia attivo non troppo statico.

Dieta per prova costume: step

Per prepararsi nel modo migliore alla dieta prova costume e quindi arrivare in spiaggia senza stress, ci sono alcune fasi e consigli da seguire che sicuramente sono utili. Sono piccole abitudini da inserire nella propria routine a tavola in modo da presentarsi alla remise en forme nel giusto modo.

Prima di tutto, è necessario aumentare il consumo di verdure sia crude che cotte e che siano di stagione. Cominciare il pasto con un piatto di verdure aiuta a sentire meno la fame e quindi a dimagrire e non abbuffarsi anche perché si tratta di un alimento completo.

Gli spuntini di metà mattina o pomeriggio vanno sempre inseriti nella dieta prova costume in quanto sono considerati degli ottimi spezza fame. La cosa importante è sapere cosa scegliere e consumare. Lo yogurt greco che ha zero grassi insieme alla frutta secca saziano nel modo giusto evitando le abbuffate.

Non bisogna poi dimenticare il pesce, soprattutto bianco come il merluzzo o la sogliola, da consumare almeno tre volte a settimana. Bere poi aiuta molto soprattutto prima dei pasti dal momento che depura riducendo il gonfiore e la ritenzione idrica. Infine, non dimenticare l’attività fisica, quindi palestra o piscina oppure una bella passeggiata o corsa al parco.

