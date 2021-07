Dieta mediterranea contro malattie gastro-intestinali

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) – Con la calura estiva aumentano o si acutizzano i disturbi gastro-intestinali. Gonfiore, mal di pancia, stipsi alternata a diarrea diventano i nemici numero uno delle vacanze di milioni di italiani. In realtà è possibile coniugare gusto e salute.

Anzi, con il gusto è possibile proteggere o addirittura migliorare la propria salute. E' questo il tema centrale del progetto Consulcesi e Sanità In-formazione 'Gusto è Salute'. Un'iniziativa pensata per formare medici di famiglia, nutrizionisti, infermieri e gli altri operatori sanitari per arrivare così alla popolazione generale.

"Colite, disturbi dell'alvo, reflusso, gonfiore sono la spia di numerose problematiche che possono essere gestite con alimentazione funzionale e biotipizzata – spiega Serena Missori endocrinologa nutrizionista e responsabile Gusto è Salute – Importante è non sottovalutarle e correre ai ripari, perché spesso questi sintomi sono la spia di qualcosa di più come steatosi epatica, gastriti, colon irritabile, diverticolite e altre malattie infiammatorie e croniche intestinali.

L'alimentazione ha ruolo chiave nell’insorgenza di tali problematiche".

Gusto è Salute – si legge in una nota – è un progetto formativo per aggiornare le proprie conoscenze in ambito nutrizionale grazie alla collaborazione tra esperti di medicina e professionisti del mondo culinario. La modalità alterna contenuti teorici a preparazione pratica degli alimenti attraverso video e sessioni di show cooking, proprio come una puntata di Masterchef. La Ecm-series è costituita da 5 corsi dedicati alla dieta giusta per ipo e ipertiroidismo, infiammazione cronica silente, cellulite, intolleranze alimentari e problemi gastro-intestinali.

Per coniugare gusto e salute e preservare la tradizione culinaria del nostro Paese, è essenziale rivisitare la dieta mediterranea in ottica 'funzionale', introducendo alimenti e associando sapientemente ingredienti che possano contrastare l'insorgenza di malattie. La formazione svolge una funzione essenziale per sfatare alcuni falsi miti culinari e aggiornare le proprie credenze. Ad esempio, che la frittura faccia male e vada evitata. E invece la frittura stimola la secrezione di bile e facilita la pulizia intestinale.

Ancora, l'avena deve tornare ad essere protagonista della dieta mediterranea perché contiene i beta-glucani che favoriscono il transito intestinale e fanno bene al microbiota. E per preservare il gusto, consumare il cioccolato fondente e la frutta secca.

La chef Marisa Maffeo, finalista a Masterchef, forte del suo trascorso da infermiera, realizza per Gusto è Salute ricette che coniugano perfettamente il gusto, il piacere culinario e la tutela della salute sulle indicazioni guida della dottoressa Missori.

I primi 50 professionisti sanitari che termineranno il corso entro 2 mesi riceveranno una healthy box con gli alimenti 'funzionali' e le ricette del corso. Un'iniziativa di gamification realizzata da Consulcesi Club per incentivare l'interazione e migliorare l'apprendimento. I partecipanti potranno cimentarsi in cucina e realizzare concretamente piatti in cui potranno riscontrare direttamente che, nella consapevolezza di ciò che è bene mangiare e nella giusta interazione tra gli alimenti, il Gusto è Salute.