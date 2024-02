Dieta Weight Watchers: il metodo a punti per dimagrire

Cominciare un percorso dietetico non è mai facile e spesso si va incontro a sconforto se i risultati sono disattesi. Con il metodo o dieta Weight Watchers questo non avviene in quanto è un regime di gruppo che permette di ottenere benefici con i punti assegnati. Vediamo in che cosa consiste.

Dieta Weight Watchers

La traduzione sta per “controllo del peso” e la dieta Weight Watchers fa riferimento a un metodo alimentare dimagrante che è stato messo a punto negli anni Sessanta da Jean Nidetch, una imprenditrice di origine americana. Una sorta di dieta di gruppo dove si invitavano gli amici a parlare dello stato d’animo in relazione al cibo e del loro peso.

Più di una dieta è forse un metodo dimagrante che ha avuto molto successo intorno agli anni 70 e 80 che oggi è tornato nuovamente di moda. Più di parlare di un regime dimagrante, è un supporto per riuscire a perdere peso e non sentirsi soli durante questo percorso e processo.

Il metodo o dieta Weight Watchers si fonda su alcune caratteristiche principali che permettono di verificare l’andamento e i progressi. Si basa su un piano alimentare, quindi i cibi da consumare, un piano di attività fisica da praticare; un piano che prepari ad adottare il giusto comportamento e il supporto del gruppo.

A questi 4 punti se ne aggiunge anche un quinto che riguarda il sistema a punti. A ogni alimento è dato un punto in base alle calorie, ai grammi e anche ai grassi che contiene che portano ad aumentare i punti e al consumo di fibre che invece li fanno abbassare.

Dieta weight watchers: calcolo

A coloro che decidono di seguire la dieta Weight Watchers è assegnato un sistema di punti o crediti che si basano, a loro volta, su una serie di elementi. I punti sono assegnati in base al peso, l’altezza, l’attività fisica compreso il genere e anche alle calorie in modo da ottenere la forma fisica che si desidera.

Gli alimenti con pochi punti si caratterizzano per essere ipocalorici e quindi si possono consumare in quantità maggiori. Non si vietano i cibi grassi o calorici, ma bisogna moderare le quantità per non eccedere eccessivamente e quindi non perdere i punti acquisiti.

Proprio come in altri regimi dimagranti, anche nella dieta Weight Watchers non vi è un programma o menù che sia adatto a tutti e dipende molto dal proprio nutrizionista. A differenza di altri regimi dimagranti è possibile mangiare un po’ di tutto, dosando le porzioni. Non sono ammesse bevande gassate e superalcolici. Ci sono alimenti più sani e salutari da prediligere rispetto a quelli più grassi e calorici.

Con questo tipo di dieta si vanno a perdere 5 chili in 5 settimane per 1 chilo a settimana. Fondamentale poi l’attività fisica che, non solo aiuta a guadagnare crediti, ma anche a dare una spinta al metabolismo e quindi a dimagrire. Un regime vario ed equilibrato per cui è efficace ai fini del dimagrimento.

Dieta Weight Watchers: integratore

