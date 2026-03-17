Digital Act, Zingaretti: “L’Ue non può solo governare, ma anche dominare IA e politiche digitali”

“Servono investimenti, politiche comuni, attori europei che possano competere del monto. Dobbiamo anche capire come trattenere una ricchezza che altrimenti si disperde nel mondo. Ecco perché il Digital Act è importante”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento...

“Servono investimenti, politiche comuni, attori europei che possano competere del monto. Dobbiamo anche capire come trattenere una ricchezza che altrimenti si disperde nel mondo. Ecco perché il Digital Act è importante”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti in un punto stampa a margine dell’evento “Verso la sovranità digitale europea. Digital Networks Act: investimenti, sicurezza e resilienza”, che si è tenuto all’europarlamento di Bruxelles e ha riunito le istituzioni europee, autorità di regolazione e principali operatori delle telecomunicazioni.

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