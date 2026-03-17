Digital Act, Zingaretti: “Non siamo contro gli Usa, ma non possiamo vendere la dignità a privati”

Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti in un punto stampa a margine dell’evento “Verso la sovranità digitale europea. Digital Networks Act: investimenti, sicurezza e resilienza”, che si è tenuto all’europarlamento di Bruxelles e ...

Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti in un punto stampa a margine dell’evento “Verso la sovranità digitale europea. Digital Networks Act: investimenti, sicurezza e resilienza”, che si è tenuto all’europarlamento di Bruxelles e ha riunito le istituzioni europee, autorità di regolazione e principali operatori delle telecomunicazioni.

Il capodelegazione ha sottolineato come l’Italia sia una democrazia liberale: “Vogliamo che il mercato sia senza oligopoli o monopoli che fanno gli interessi dei privati. Questi ultimi devono competere, ma dentro regole chiare per tutti”

https://www.youtube.com/watch?v=ZDSqKWaajYI