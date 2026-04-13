Digitale: a Roma l’incontro 'Fibra ottica: il futuro del Made in Italy'

La fibra ottica come moltiplicatore di ricchezza in un Paese, il nostro, che si posiziona al quarto posto per l’export, a livello globale. Ora che l’Italia si avvia a completare una delle reti in fibra più avanzate d’Europa l’obiettivo è quello di connettere imprese, territori e filiere....

La fibra ottica come moltiplicatore di ricchezza in un Paese, il nostro, che si posiziona al quarto posto per l’export, a livello globale. Ora che l’Italia si avvia a completare una delle reti in fibra più avanzate d’Europa l’obiettivo è quello di connettere imprese, territori e filiere. È quanto emerso dall’evento ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’, promosso da Open Fiber a Roma in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy che cade il 15 aprile.

https://www.youtube.com/watch?v=0IgxiRriYJE