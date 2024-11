Diletta Leotta e il decimo tapiro d’oro

Il 4 novembre, durante la trasmissione di Striscia la Notizia, Diletta Leotta ha ricevuto il suo decimo tapiro d’oro, un riconoscimento che ha suscitato non poche polemiche. La conduttrice catanese è finita al centro di un dibattito dopo che il portale Dagospia ha insinuato che fosse ‘teleguidata’ durante la conduzione del reality La Talpa, in partenza il 5 novembre su Canale 5. La questione dell’auricolare ha sollevato interrogativi e curiosità tra i fan e i critici del programma.

La polemica sull’auricolare

Secondo Dagospia, Diletta Leotta avrebbe ricevuto suggerimenti dagli autori tramite un auricolare, un metodo che ricorda le pratiche utilizzate in passato da altre conduttrici. La Leotta, interpellata da Valerio Staffelli, ha confermato l’uso dell’auricolare, definendolo “molto comodo” per un programma registrato. “È una sorta di gobbo elettronico”, ha spiegato, cercando di minimizzare l’importanza della questione. Tuttavia, la sua ammissione ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo ruolo e sulla trasparenza del programma.

Le reazioni e il futuro de La Talpa

La rivelazione dell’uso dell’auricolare ha scatenato reazioni contrastanti. Mentre alcuni difendono la scelta della Leotta, sottolineando che si tratta di un metodo comune in televisione, altri la accusano di non essere completamente autentica. Staffelli, nel suo stile provocatorio, ha continuato a punzecchiare la conduttrice, chiedendole se utilizzasse lo stesso metodo anche in altre trasmissioni. La Leotta ha risposto con ironia, lasciando intendere che il suo lavoro non è semplice come appare. Con il ritorno de La Talpa dopo oltre 15 anni, il pubblico si aspetta un format rinnovato, privo di dirette e salotti televisivi, ma ricco di contenuti montati con ritmo incalzante.