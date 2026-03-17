Diplomazia e prudenza: la posizione italiana sullo Stretto di Hormuz

L'Italia sceglie cautela e diplomazia: no a un coinvolgimento diretto nella guerra, attenzione alla sicurezza marittima e misure per proteggere il personale e i partner nel Golfo

Il governo italiano ha adottato un approccio basato sulla diplomazia e sulla cautela nel gestire gli sviluppi più recenti del conflitto in Medio Oriente. Alla base di questa strategia c’è la volontà di favorire soluzioni multilaterali e negoziate, evitando un impegno militare diretto che possa aggravare la situazione regionale. In questo quadro Roma valuta misure difensive e di supporto ai partner senza aderire a operazioni offensive, ribadendo la centralità del diritto internazionale e la necessità di un de-escalation.

Le preoccupazioni italiane abbracciano sia la sicurezza delle rotte marittime, a partire dallo Stretto di Hormuz, sia la stabilità di scenari limitrofi come il Libano e l’Iraq. In parallelo, il governo ha predisposto la riduzione del personale non essenziale nelle aree più calde e ha iniziato operazioni di rimpatrio e ricollocamento temporaneo dei militari presenti in teatro, mantenendo al contempo linee di dialogo con gli alleati europei e atlantici.

Perché la linea è la diplomazia

La posizione ufficiale di Roma enfatizza il ricorso alla diplomazia come strumento principale per evitare un’escalation. Il Consiglio supremo di difesa, riunito al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, ha posto l’accento sul ruolo delle istituzioni multilaterali e sulla necessità che ogni iniziativa rispetti l’ordine giuridico internazionale. Il documento di indirizzo sottolinea inoltre che l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, confermando l’orientamento a favore di soluzioni negoziate e a tutela dei cittadini e delle forze italiane impegnate all’estero.

La dissociazione dalle offensive e il richiamo al negoziato

Nel dibattito pubblico la premier ha ribadito il no all’ingresso diretto nelle operazioni belliche e la priorità della de-escalation. Allo stesso tempo il governo ha escluso l’adesione a iniziative che possano essere percepite come un ingresso in guerra, mettendo in evidenza come il coinvolgimento dell’ONU sia possibile solo in presenza di un cessate il fuoco che consenta l’avvio di una missione con mandato chiaro. Tale impostazione mira anche a tutelare gli interessi economici ed energetici nazionali, sensibili a un’eventuale perturbazione delle forniture.

Aspetti militari: capacità e limiti operativi

Sul piano operativo Roma valuta strumenti di supporto non offensivo per i Paesi del Golfo, incluse proposte di dotazioni difensive come batterie missilistiche e sistemi anti-drone. Il ministro della Difesa ha evocato l’ipotesi di un impiego di caschi blu in uno scenario regolato dall’ONU, ma ha anche evidenziato le difficoltà legate alla presenza di membri del Consiglio di Sicurezza che potrebbero ostacolare decisioni vincolanti. Nel frattempo alcune unità italiane, come la fregata impegnata nella missione Aspides, restano operative in settori limitrofi e possono essere riposizionate per garantire la sicurezza delle rotte.

Operazioni di evacuazione e protezione del personale

Roma ha già avviato operazioni di riduzione del personale non essenziale e di rimpatrio di contingenti esposti a rischio. In seguito a un attacco che ha coinvolto una struttura logistica dove erano presenti militari italiani, è stata disposta la ricollocazione temporanea delle forze in aree più sicure con tappe intermedie verso la patria. Queste misure riflettono l’impegno a proteggere il personale mantenendo al contempo la possibilità di fornire assistenza tecnica e logistica ai partner, nel pieno rispetto degli accordi bilaterali vigenti.

Rischi regionali e priorità strategiche

L’Italia segnala come particolarmente critiche la limitazione della libera navigazione nello Stretto di Hormuz e l’evoluzione del conflitto in Libano, dove la presenza del contingente di UNIFIL è sotto pressione per continui attacchi e violazioni delle regole operative. Il Consiglio ha richiamato l’attenzione sulla necessità di proteggere le popolazioni civili e di evitare reazioni che possano ampliare il conflitto, invitando a valutare nuove regole di ingaggio e a potenziare la capacità delle forze libanesi per garantire la sicurezza della Linea Blu.

Infine, il governo ha espresso apprezzamento e vicinanza al personale militare impegnato nelle varie missioni, ribadendo la priorità di coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito e la ferma condanna di qualsiasi aggressione ai danni dei nostri soldati. Le scelte annunciate combinano quindi un approccio politico-diplomatico con misure concrete di difesa e assistenza, in una fase che richiede prudenza e cooperazione internazionale.