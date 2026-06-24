Disabilità: Bartoli (Lega Filo d’Oro), ‘sviluppo futuro attraverso nuove sedi sul territorio’

“Il nostro sviluppo futuro prevede un'ulteriore crescita attraverso l’apertura di nuove sedi territoriali nelle regioni in cui ancora non siamo presenti. Abbiamo recentemente presentato la sede territoriale di Rende (Cosenza) e, prossimamente, inizieranno le attività in quella di Nuoro. Sono pr...

“Il nostro sviluppo futuro prevede un’ulteriore crescita attraverso l’apertura di nuove sedi territoriali nelle regioni in cui ancora non siamo presenti. Abbiamo recentemente presentato la sede territoriale di Rende (Cosenza) e, prossimamente, inizieranno le attività in quella di Nuoro. Sono previste poi nuove sedi nelle regioni in cui non siamo presenti, per essere sempre più vicini a persone e famiglie che chiedono il nostro supporto”.

Così Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle persone con sordocecità che ricorre il 27 giugno. Dal 2015 al 2025, le sedi della Fondazione sono passate da 8 a 12, potenziando l’offerta e arrivando a raggiungere un numero record di 1.405 persone seguite: +74% rispetto al 2015.

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