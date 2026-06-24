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Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’

Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’

“Noi vogliamo essere liberi di scegliere, non vogliamo essere attori di un film scritto da altri, ma protagonisti della nostra vita, in tutti gli ambiti. La nostra istanza principale è quella di essere finalmente considerati liberi cittadini con diritti e doveri, al pari degli altri”. Lo ha det...

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“Noi vogliamo essere liberi di scegliere, non vogliamo essere attori di un film scritto da altri, ma protagonisti della nostra vita, in tutti gli ambiti. La nostra istanza principale è quella di essere finalmente considerati liberi cittadini con diritti e doveri, al pari degli altri”. Lo ha detto Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della Giornata internazionale delle persone con sordocecità che si celebra il 27 giugno.

https://www.youtube.com/watch?v=c7k8zPpDZZc

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