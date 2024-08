La Lega ribadisce la propria posizione sulla legge sulla cittadinanza, affermando che non c’è bisogno di modifiche come lo Ius Soli. “La legge attuale funziona perfettamente, e i numeri lo dimostrano: l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 230 mila cittadinanze concesse, superando Spagna e Germania”, si legge in una nota del partito.

Disaccordo nella maggioranza riguardo lo Ius Soli

La posizione della Lega è chiara: “Non c’è alcuna necessità di Ius Soli o altre scorciatoie”.

Tuttavia, emerge una spaccatura all’interno della maggioranza, con Forza Italia che esprime una visione diversa. Il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ha dichiarato all’ANSA: “Dispiace che un alleato di coalizione ci attacchi. Abbiamo sempre sostenuto la nostra linea, anche se non fa parte del programma di governo. Ognuno ha le proprie sensibilità”.

Divisioni interne alla maggioranza sul tema Ius Soli

Forza Italia si oppone allo Ius Soli, ma si dichiara favorevole allo Ius Scholae. “Come disse Berlusconi, crediamo nell’integrazione attraverso la scuola, che è il vero motore del cambiamento”.

Nevi sottolinea inoltre che Forza Italia mantiene una posizione liberale e moderata, attirando così l’interesse di molti elettori. Tuttavia, critica la Lega per aver pubblicato post polemici: “La nostra strategia è colpire gli avversari, non i nostri alleati”.