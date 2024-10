Un'estate segnata da disagi per i viaggiatori aerei in Europa, con milioni di passeggeri colpiti.

Un’estate da incubo per i passeggeri aerei

Negli ultimi mesi, i passeggeri aerei hanno vissuto un’estate da incubo, con disagi record che hanno colpito milioni di viaggiatori. Secondo un report della società RimborsoAlVolo, basato sui dati di Eurocontrol, circa 4 milioni di persone sono rimaste a terra a causa di voli cancellati e ritardi. Questo scenario ha avuto un impatto economico significativo, con le compagnie aeree che hanno dovuto affrontare costi aggiuntivi per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Le cause dei disagi: traffico e maltempo

Le compagnie aeree, in particolare quelle low cost, non sono riuscite a gestire il boom del traffico estivo. La domanda di voli è aumentata drasticamente, ma la capacità operativa non è stata in grado di tenere il passo. A questo si aggiunge il fattore maltempo, che ha contribuito a ritardi e cancellazioni. I dati mostrano un aumento dei ritardi del 48% rispetto all’anno precedente, con ben 26 mila voli cancellati in tutta Europa.

Le conseguenze per le compagnie aeree

Le compagnie aeree stanno affrontando una crisi senza precedenti. Le spese operative sono aumentate, e la necessità di rimborsi e compensazioni ha messo a dura prova i loro bilanci. Molti passeggeri si sono trovati a dover affrontare non solo la frustrazione di voli cancellati, ma anche la difficoltà di ottenere rimborsi tempestivi. Questo scenario ha sollevato interrogativi sulla capacità delle compagnie di gestire situazioni di emergenza e sulla necessità di migliorare i servizi al cliente.