Disuguaglianze in sanità e solitudine: perché la salute mentale è a rischio in Europa

Disuguaglianze in sanità e solitudine: perché la salute mentale è a rischi...

Disuguaglianze in sanità e solitudine: perché la salute mentale è a rischi...

Un report europeo evidenzia come le disuguaglianze alimentino la solitudine e mettano a rischio la salute mentale: dalle vittime di violenza alle persone con malattie rare, emergono indicazioni per rafforzare le tutele e innovare il servizio sanitario

Un recente rapporto europeo sull’equità in salute delinea una situazione in cui le disuguaglianze accentuano fenomeni di isolamento e fragilità psicologica tra ampie fasce di popolazione. Tra i partecipanti al confronto pubblico, figure istituzionali e sanitarie hanno richiamato la necessità di un approccio che garantisca cure accessibili e dignitose per tutti, senza eccezioni. Il messaggio di fondo è chiaro: la salute non può rimanere un privilegio di pochi, ma va concepita come un bene collettivo da proteggere con politiche mirate.

Il dibattito ha toccato diversi aspetti, dalla violenza di genere alla protezione delle persone con malattie rare, fino al ruolo delle tecnologie digitali nel ridurre le disuguaglianze. I relatori hanno sottolineato come l’isolamento sociale, spesso invisibile, rappresenti una minaccia concreta per il benessere mentale e per la coesione sociale: intervenire significa mettere in campo sia misure di prevenzione sia servizi di cura più inclusivi e coordinati.

Equità, responsabilità morale e il richiamo alle istituzioni

Nel corso del convegno dedicato al rapporto europeo è emersa una lettura etica della questione: l’universalità delle cure è stata presentata come un imperativo morale per le società che aspirano a giustizia sociale. Interventi di rappresentanti religiosi e sanitari hanno richiamato l’attenzione sulla necessità che i sistemi siano progettati per non lasciare indietro nessuno. Questo approccio implica investimenti nelle reti di protezione sociale e nel rafforzamento dei servizi territoriali, così da evitare che famiglie o individui debbano scegliere tra beni di prima necessità e terapie fondamentali.

Il ruolo delle politiche pubbliche

Rafforzare la copertura assistenziale richiede politiche che combinino finanziamento stabile, coordinamento intersettoriale e controllo dell’accesso alle cure. Un sistema sano deve garantire coerenza tra assistenza primaria, servizi specialistici e percorsi di riabilitazione, con un’attenzione particolare alle categorie più fragili. L’obiettivo è ridurre le differenze territoriali e sociali, agendo su prevenzione, educazione e rete sociale per contenere le conseguenze della marginalità sulla salute.

Solitudine ed emergenza violenza: due volti della vulnerabilità

La discussione ha definito la solitudine come un’«epidemia silenziosa» che non riguarda solo gli anziani ma anche giovani e persone affette da patologie rare. I dati citati dagli esperti richiamano numeri di difficile valutazione umana: ad esempio, molte persone con malattie rare vivono percorsi di cura frammentati, con ricadute emotive e sociali significative. Parallelamente, la violenza di genere è stata individuata come una vera emergenza sanitaria: una ragazza su tre subisce violenza prima dei vent’anni, e per molte vittime l’accesso ai servizi sanitari rappresenta il primo e talvolta unico contatto con il sistema pubblico.

Chi resta ai margini e perché

Tra i gruppi più esposti figurano le minoranze etniche, per le quali l’accumulo di esperienze di esclusione, razzismo e isolamento alimenta una ridotta capacità di resilienza. Le disparità di genere incidono sulla prevalenza di disturbi mentali, con le donne che risultano più colpite in termini percentuali. Contrastare queste vulnerabilità significa potenziare percorsi di supporto psicosociale, servizi dedicati alle vittime di violenza e programmi di inclusione che riducano lo stigma e facilitino l’accesso alle cure.

Soluzioni: da interventi sociali a tecnologie che favoriscono l’accesso

Le proposte emerse combinano misure socio-sanitarie e innovazioni tecnologiche. Sul fronte organizzativo è stato chiesto di ampliare le tutele sociali e migliorare i servizi territoriali; sul versante tecnologico, la digitalizzazione e l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale sono stati indicati come strumenti in grado di ridurre le disparità di accesso. La trasformazione digitale può facilitare la gestione delle liste d’attesa, la continuità assistenziale e la condivisione sicura dei dati clinici, a patto che sia accompagnata da adeguati investimenti in cybersecurity per proteggere informazioni sensibili.

Verso un sistema più equo

Perché la tecnologia produca equità è necessario collocarla dentro strategie di sistema: formazione del personale, tutela della privacy e infrastrutture diffuse devono andare di pari passo con misure di prevenzione sociale. Solo così la combinazione di servizi potenziati, politiche di contrasto alla violenza e innovazione digitale potrà contribuire a una sanità più giusta, capace di ridurre la solitudine e preservare la salute mentale delle comunità.