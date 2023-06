Dito (Dir. Inps Basilicata), 'con front live box nuova modalità di rapporto con utente'

Matera, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Con questo sportello sperimentiamo una nuova modalità di erogazione del servizio di informazione. All’utente è fornita la possibilità di poter contattare l’operatore Inps, che può trovarsi anche in sedi diverse rispetto a quella di appartenenza territoriale. E questo semplifica moltissimo i rapporti” perché così si ha la “possibilità di colloquiare con i tanti poli specialistici che abbiamo e che si occupano in via esclusiva della lavorazione di alcune tipologie di pratiche o della cura di alcune tipologie di utenti che però sono dislocati anche in altre regioni. Così l’operatore Inps potrà fornire il servizio di consulenza all’utente della sede di Matera anche se è collocato nella sede del Trentino”. Lo ha detto Benedetta Dito, direttrice dell’Inps Basilicata, a margine della inaugurazione a Matera del front live box i cui servizi ora “fermi alle informazioni di primo livello saranno estesi anche alla gestione degli appuntamenti”.

Il servizio è semplice da usare perché “l’utente si siede e ha un collegamento con l’operatore Inps che gli fornisce le informazioni” e con cui “potrà scambiare la documentazione attraverso la stampante e lo scanner. L’operatore Inps potrà mostrare all’utente, attraverso la condivisione dello schermo, lo stato della pratica o delle informazioni di cui ha bisogno”. “La parte più innovativa è la possibilità di scambiarsi la documentazione pur essendo fisicamente in strutture diverse”, ha evidenziato Dito.