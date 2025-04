Divieti e restrizioni per le trasferte dei tifosi di Roma e Lazio

Il contesto delle nuove misure

In seguito agli scontri violenti avvenuti durante il derby tra Roma e Lazio, il Viminale ha adottato misure drastiche per garantire la sicurezza durante le partite di calcio. A partire dalla prossima stagione, i tifosi delle due squadre non potranno partecipare alle trasferte per un periodo di tre giornate. Questa decisione è stata presa per prevenire ulteriori episodi di violenza e mantenere l’ordine pubblico, un tema sempre più attuale nel panorama calcistico italiano.

Le restrizioni sulle partite serali

Oltre al divieto di trasferte, il Viminale ha annunciato che non sarà più consentito disputare partite a rischio di sera. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di prevenzione e controllo, volto a ridurre la tensione che spesso caratterizza gli incontri tra le due squadre. Le autorità sperano che queste restrizioni possano contribuire a un clima di maggiore serenità e rispetto tra i tifosi, evitando che le partite diventino occasioni di scontro.

Le reazioni delle società e dei tifosi

Le reazioni a queste nuove misure non si sono fatte attendere. Le società di calcio, in particolare, hanno espresso preoccupazione per l’impatto che queste restrizioni potrebbero avere sul tifo e sull’atmosfera delle partite. I tifosi, da parte loro, si sentono penalizzati e privati del loro diritto di seguire la propria squadra. Tuttavia, molti riconoscono la necessità di garantire la sicurezza e di prevenire episodi di violenza, che danneggiano l’immagine del calcio italiano.