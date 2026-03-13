Divisioni nel centrosinistra sulla risoluzione per Ucraina e Iran

Breve racconto di un tentativo di unità politica che si è sfilacciato attorno al nodo del sostegno militare a Kiev e alle tensioni tra leader

Il tentativo di presentare una risoluzione unitaria delle forze progressiste, promosso dal Movimento 5 Stelle, si è arenato tra sospetti e dissensi. L’obiettivo dichiarato era offrire al Parlamento un’indicazione comune sulle comunicazioni della premier relative all’Iran e al prossimo Consiglio europeo, ma la proposta ha finito per mettere a nudo le divergenze sul tema dell’Ucraina e sul sostegno, anche militare, a Kiev.

Quel che resta è un quadro in cui ogni formazione presenterà il proprio testo in Aula: la ricerca di un minimo comune denominatore non ha prodotto un’intesa capace di mettere d’accordo il campo largo. Le tensioni emerse non riguardano solo contenuti politici, ma anche dinamiche di leadership e modalità comunicative tra gli interlocutori.

Il fallimento delle trattative

La proposta di un documento condiviso nasceva dall’esigenza, secondo il promotore, di offrire un’indirizzo unitario al dibattito pubblico: in un frangente definito «drammatico», una voce coordinata avrebbe dovuto contrastare una maggioranza percepita come confusa. Tuttavia, nelle fasi di confronto i nodi politici si sono rivelati più profondi del previsto. Tra riunioni informali nei corridoi di Montecitorio e scambi di bozze, la trattativa ha trovato ostacoli che hanno impedito la chiusura dell’accordo.

Le ragioni principali della divisione

Al centro della spaccatura c’è il tema del sostegno militare a Kiev, un elemento che divide non solo i 5 Stelle dai Dem, ma anche le anime della stessa coalizione progressista. Alcuni soggetti erano disposti a un documento più generico, incentrato su un ruolo rafforzato dell’Unione europea per promuovere una fase negoziale; altri hanno chiesto riferimenti più espliciti al supporto a livello operativo e difensivo, ritenendo indispensabile la chiarezza su questo punto.

Le posizioni dei protagonisti

Il leader del Movimento ha motivato l’iniziativa con la volontà di orientare il dibattito e dare un segnale unitario alla maggioranza. Secondo fonti vicine ai promotori, la bozza messa a punto cercava di bilanciare le sensibilità del campo largo, proponendo un approccio che puntasse su una svolta negoziale promossa dall’UE. Fonti di alleati esterni al campo, come +Europa e Italia Viva, avrebbero mostrato interesse per un contributo comune.

Il punto di vista del Pd e la reazione di Schlein

Nel Partito Democratico la proposta è stata accolta con freddezza da parte di una parte significativa della dirigenza. La leader dem, pur sostenendo l’idea di unità, si è trovata a fronteggiare una platea interna poco incline a sottoscrivere un testo che omettesse riferimenti chiave sulle forniture di armi a Kiev. Alcuni ritengono che la modalità di circolazione della bozza e l’annuncio alla stampa abbiano alimentato sospetti di mosse strategiche più orientate alla visibilità che alla costruzione di un’intesa.

Il nodo del metodo e delle alleanze

Oltre ai contenuti, la trattativa è stata condizionata dal modo in cui l’iniziativa è stata gestita: la diffusione di versioni diverse del testo e la percezione di una tentazione di imporre un’agenda hanno creato attriti. Allo stesso tempo, l’ipotesi, ventilata da alcuni, di separare le risoluzioni (una specifica sull’Iran e una sull’Ucraina o sul Consiglio europeo) non ha trovato pieno consenso: per i promotori dell’unità le questioni sono intrecciate nelle comunicazioni parlamentari e dunque difficilmente separabili.

Le implicazioni pratiche

In Aula, quando la premier prenderà la parola, ogni forza politica salirà con il proprio testo: si profila quindi una votazione a ranghi sparsi che rifletterà le divisioni emerse nelle trattative. Al Senato, dove le regole procedurali possono limitare le alternative, si è detto che si continuerà a lavorare fino all’ultimo per provare a evitare forzature, ma la traiettoria più probabile resta quella di documenti separati.

In definitiva, il tentativo di costruire una posizione unitaria del centrosinistra ha messo in luce non solo contraddizioni programmatiche sul fronte estero, ma anche fragilità nella gestione politica delle mediazioni interne. Le prossime ore in Parlamento diranno se la fase si chiuderà con una sfilacciata manifestazione di pluralismo o se, al contrario, resterà la consapevolezza della necessità di nuovi strumenti per ricomporre il campo.