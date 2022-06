Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Alla Camera è stato bocciato l’emendamento del M5S al Dl Aiuti che voleva bloccare il termovalorizzatore a Roma. Conte e Raggi non si accontentano di aver fatto sprofondare la città tra rifiuti e degrado in passato, la volevano così anche in futuro.

Hanno perso di nuovo". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia viva.