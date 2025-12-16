Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera

Roma, 16 dic (Adnkronos) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
