Dl Pnnr: governo battuto alla Camera su Odg del Pd, polemiche in aula**

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Governo battuto in aula alla Camera sull’ordine del giorno 22 a firma della deputata democratica Simona Bonafè, sul quale il governo aveva espresso parere negativo, passato con 115 favorevoli e 102 contrari. In aula si è accesa subito una discussione su...

Roma, 11 dic (Adnkronos) – Governo battuto in aula alla Camera sull’ordine del giorno 22 a firma della deputata democratica Simona Bonafè, sul quale il governo aveva espresso parere negativo, passato con 115 favorevoli e 102 contrari. In aula si è accesa subito una discussione sulla votazione, con la Lega che ha chiesto una sospensione dei lavori. Il presidente di turno Sergio Costa ha quindi chiesto una verifica del voto per poi chiarire: "I dirigenti d'aula mi dicono che è corretto".

"Non c'è stata nessuna volontà politica, non è un voto di tipo politico ma un inconveniente al momento del cambio del voto", ha chiarito Gianluca Vinci, di FdI. "Quello che è avvenuto è un incidente parlamentare, come tanti, per la maggioranza. La cosa migliore è andare avanti", ha sottolineato Federico Fornaro, del Pd.

L'Odg Bonafè impegna il governo a introdurre nel primo provvedimento utile le opportune disposizioni in favore del comparto moda, finalizzate a riconoscere la cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025, nonché ampliare la platea dei lavoratori cui riconoscere l'estensione della cassa integrazione straordinaria anche per i lavoratori delle imprese facenti parte degli altri codici Ateco strettamente correlati con i settori già indicati, così come segnalato dalla XI commissione della Conferenza delle regioni al ministero del lavoro e delle politiche sociali. "La crisi della moda è sotto gli occhi di tutti, solo il governo faceva finta di non vederla, adesso l’esecutivo deve prendere atto e intervenire immediatamente”, ha detto la deputata dem.