Dl sicurezza: opposizione protesta in capigruppo, intervento di Fontana su tempistica

Roma, 26 mag (Adnkronos) – "Il caso della tagliola sul Dl sicurezza in commissione non ha precedenti analoghi, sugli ordini del giorno e perlopiù di venerdì con il provvedimento atteso in aula il lunedì successivo. Avremmo potuto continuare a lavorare in commissione. Il tutto, poi, su un decreto che esautora il Parlamento". Lo ha detto la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi che, nella riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ha posto la questione dell'esame in commissione del Dl sicurezza.

Dopo la Boschi, sullo stesso tema sono intervenuti altri gruppi di opposizione. La capogruppo di Avs Luana Zanella ha protestato per "l'arroganza di chi ha i numeri ma non ha cultura istituzionale, è indecente il modo con cui gestiscono i calendari". Al termine della capigruppo, alcuni partecipanti hanno spiegato che dopo le proteste dell'opposizione il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha richiamato i presidenti di commissione sulle tempistiche dell'esame del Dl sicurezza.