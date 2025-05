Dl sicurezza: via libera a mandato relatore tra proteste e urla opposizione alla Camera**

**Dl sicurezza: via libera a mandato relatore tra proteste e urla opposizione...

Roma, 22 mag (Adnkronos) – Le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno votato il mandato al relatore sul Dl sicurezza, atteso in aula a Montecitorio lunedì e da trasmettere al Senato. La votazione è avvenuta tra le decise proteste dell'opposizione e le urla "vergogna" e "non si vota" dei deputati che, nei vari interventi in commissione, hanno lamentato la scelta di mettera la 'tagliola' sull'esame degli emendamenti e sulle stesse dichiarazioni di voto.

Le opposizioni hanno anche chiesto l'intervento del presidente della Camera Fontana.