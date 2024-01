Forza Italia scende in campo per combattere lo spreco nei ristoranti e promuovere l’utilizzo della Doggy bag per portare a casa gli avanzi del pranzo o della cena dal ristorante. Il responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura di Fi, Giandiego Gatta, presenterà con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, la proposta di legge dal titolo “Obbligatorietà della doggy bag”, insieme ai Circoli per l’Ambiente e della Cultura Rurale. L’evento è atteso per mercoledì 10 gennaio all 14:30, presso la sala stampa della Camera dei deputati.

Doggy bag, Gatta: “Contrastare lo spreco alimentare”

Gatta ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da Adnkronos: “L’obiettivo della proposta di legge è quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi fissati nell’Agenda Onu 2030”.

Perché c’è bisogno della Doggy bag

Gatta ha proseguito: “In Italia, secondo i dati della Fondazione Bdfn, ognuno di noi spreca 65 kg di cibo pro-capite l’anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante”.

Doggy bag: pratica usata in USA

Il deputato ha concluso: “La pratica della ‘Doggy Bag’ è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna. Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare ma avrebbe anche una finalità sociale e solidale e questo è l’obiettivo della mia proposta di legge”.