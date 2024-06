Donna investita a Pesaro

L’incidente si è verificato intorno alle 17:20. La donna stava attraversando la statale in mezzo a una colonna di auto

L’incidente sulla statale nei pressi di via Cavour

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla statale vicino all’incrocio con via Cavour, coinvolgendo una donna di circa 70 anni. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da uno scooter che viaggiava in direzione nord, dal mare verso Rimini.

La dinamica dell’accaduto

L’incidente si è verificato intorno alle 17:20. La donna stava attraversando la statale in mezzo a una colonna di auto in coda al semaforo, che erano appena ripartite dopo il segnale verde. Lo scooter, che sopraggiungeva dal lato del mare, non è riuscito a evitarla e l’ha investita, facendola cadere a terra.

Le condizioni della donna ferita

La donna ha sbattuto la testa nella caduta, ma fortunatamente, quando è giunta l’ambulanza del 118, era cosciente e rispondeva alle domande dei sanitari. È stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Nonostante l’impatto, il conducente dello scooter è rimasto illeso e il veicolo non è caduto.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Pesaro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno lavorando per determinare le esatte circostanze che hanno portato all’investimento della donna e per accertare eventuali responsabilità.