La squadra 9A del Distaccamento di Siniscola è intervenuta nel pomeriggio alle 16:20, di oggi, giovedì 27 giugno, sulla SS125 in località Capo Comino per il tragico incidente stradale: una moto si è scontrata contro un camper che viaggiava in direzione opposta.

L’incidente mortale

Nel sinistro la moto, guidata dalla giovane vittima, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camper che viaggiava in direzione opposta. Purtroppo per il centauro, Francesco Pau, figlio dell’ex sindaco Lorenzo Pau, di 17 anni, di Siniscola, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata del 118 con l’elisoccorso, ma le ferite troppo gravi non hanno lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia per i rilievi di rito. Ancora da accertare la dinamica e le cause dell’impatto ed eventuali responsabilità.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, gestito dalle forze dell’ordine, che hanno cercato di limitare i disagi alla circolazione in tempi brevi.

Non si hanno notizie, al momento, sullo stato di salute dell’autista e di eventuali passeggeri del camper.