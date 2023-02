Donna investita e uccisa da un treno a Udine, si indaga  

Sul terribile caso della donna investita e uccisa da treno a Udine si indaga , lo si fa dopo il tragico investimento in cui la vittima è stata centrata a Codroipo forse per un gesto volontario, ma non ci sono ancora elementi chiari a supporto di questa tesi.

Il drammatico incidente si è verificato nella mattinata del 3 febbraio a Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia. Da quanto si apprende poco prima dell’alba, intorno alle 6, una donna è stata investita da un treno.

Donna investita e uccisa da un treno

L’incidente si è verificato all’altezza di via Fiume. I media spiegano che malgrado l’immediato arrivo dei soccorritori con un team sanitario del 118 per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Gli operanti di un’ambulanza e un’automedica hanno potuto solo accertare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della territoriale, gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco di Codroipo.

Le indagini sulle cause del terribile fatto

E sulle cause dell’incidente si sta cercando ancora di fare luce. Carabinieri e Polizia Ferroviaria stanno scavando nell’identità della vittima e nello storico della sua esistenza per capire se in quelle tremende circostanze possa essere “scivolata o inciampata sui binari” oppure o si sia trattato di un gesto volontario.

Fanpage spiega che quel terribile fatto ha “causato un’interruzione nella circolazione dei treni nella tratta tra Udine e Pordenone, con ritardi fino a 120 minuti per l’alta velocità e i treni diretti a Venezia”.