Dopo 20 anni, il centrodestra conquista Bolzano con Claudio Corrarati sindaco

Il centrodestra conquista una storica vittoria a Bolzano con il sindaco Claudio Corrarati. Per la prima volta dall’introduzione dell’elezione diretta del sindaco nel 1995, l’alleanza tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia riesce a imporsi nel voto comunale, segnando una svolta significativa nel panorama politico locale.

Claudio Corrarati nuovo sindaco di Bolzano

A Bolzano, gli scrutatori hanno completato lo spoglio delle urne relative al ballottaggio per la carica di sindaco, dopo che i cittadini si sono recati ai seggi per scegliere il nuovo primo cittadino.

Alla sfida finale si sono presentati Claudio Corrarati, candidato del centrodestra che al primo turno aveva raccolto il 36,3% delle preferenze, e Juri Andriollo, esponente del centrosinistra con il 27,3%. I risultati ufficiali, con tutte le 80 sezioni scrutinate, confermano una vittoria di misura per Corrarati, che ha ottenuto il 51,03% dei voti. Andriollo, ex assessore comunale alle Politiche sociali e vicino al Partito Democratico, si ferma al 48,97%. In termini numerici, Corrarati ha ricevuto 17.486 voti contro i 16.778 del rivale. Da segnalare un calo significativo dell’affluenza, scesa al 42,8% rispetto al 52,2% registrato due settimane fa.

Claudio Corrarati, imprenditore che si è avvicinato alla politica, ha 57 anni ed è stato presidente di Cna Trentino Alto Adige, la confederazione degli artigiani. Attorno a lui si sono unite le forze del centrodestra, ma era apprezzato anche da una parte della Svp. Marco Galateo, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e figura di spicco di Fratelli d’Italia in Alto Adige, ha definito la sua elezione come “l’elezione del secolo per Bolzano”.

“Ci spetta un lavoro che metteremo in campo già dalle prossime giornate. È sicuramente una fase importante che dovremo fare con grande attenzione e qualità, come i cittadini ci chiederanno e ci chiedono, perché credo che la politica e anche il numero di persone che è andata a votare oggi dimostra che si è troppo distanziata dai cittadini e per cui noi dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica”, ha sottolineato Corrarati.

Dopo 20 anni, il centrodestra conquista Bolzano con Claudio Corrarati sindaco

Il centrodestra ottiene un trionfo storico a Bolzano, una città che per oltre vent’anni aveva visto il suo predominio quasi ininterrotto. Per la prima volta, dall’entrata in vigore dell’elezione diretta del sindaco nel 1995, la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia riesce a prevalere nelle elezioni comunali, segnando un cambiamento importante nel contesto politico locale.

Nonostante il successo, per assicurarsi una maggioranza stabile in Consiglio sarà necessario trovare un’intesa con il Südtiroler Volkspartei (SVP), il principale partito della minoranza tedesca, con cui il centrodestra condivide già la gestione della Provincia. La vittoria, ottenuta con un margine molto ristretto, riflette un panorama politico sempre più acceso e competitivo.