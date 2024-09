Dopo il suo debutto su Nove, Amadeus è stato sommerso da recensioni negative: il suo confronto con Stefano De Martino non è passato bene. Il commento generale è stato: «Sei stato una delusione».

L'ex direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, è sotto critica per i bassi ascolti del suo nuovo show "Chissà chi è" su Nove e le reti Discovery Channel. Il confronto con il suo ex show, "Affari Tuoi", e lo presentatore Stefano De Martino è stato duro. La sua partenza dalla Rai è stata controversa e ha ricevuto molte reazioni negative sui social media, in particolare sulla sua pagina Instagram, dopo le prime puntate de "I soliti ignoti".

Le controverse reazioni ad Amadeus

Il culmine della situazione è stato raggiunto con le risposte trovate sui social dopo le prime trasmissioni della nuova edizione de “I soliti ignoti”. La sezione commenti sotto il suo ultimo post su Instagram, in particolare, era piena di feedback negativi.

Veniamo a scoprire cosa hanno detto.