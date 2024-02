Dopo Israele Milei a Roma, un'ora di udienza privata con il Papa

Roma, 12 feb. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato Papa Francesco per circa un'ora in udienza privata in Vaticano. Un incontro tra i due era già avvenuto domenica in occasione della beatificazione a San Pietro di Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa, prima sant...

Roma, 12 feb. (askanews) – Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato Papa Francesco per circa un’ora in udienza privata in Vaticano. Un incontro tra i due era già avvenuto domenica in occasione della beatificazione a San Pietro di Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa, prima santa argentina, al termine della quale i due argentini si sono scambiati un caloroso abbraccio, immagine che ha fatto il giro del mondo.

Dopo la tappa in Israele Milei è arrivato a Roma con la sorella consigliere, Karina, sabato 10 febbraio, e proprio in queste ore ha ringraziato con un post su X Israele per il salvataggio a Rafah, nella Striscia di Gaza, di due connazionali in ostaggio di Hamas dal 7 ottobre scorso.

Dopo l’incontro con il Papa, Milei è atteso al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e nel pomeriggio vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

In serata, infine, sarà intervistato negli studi Mediaset da Nicola Porro per Quarta Repubblica su Rete 4 .