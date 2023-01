Home > Askanews > Dopo le intense piogge strade come fiumi d'acqua a Dubai Dopo le intense piogge strade come fiumi d'acqua a Dubai

Roma, 27 gen. (askanews) – Dopo le intense piogge a Dubai le auto viaggiano su strade allagate e in alcuni punti della città trasformate in fiumi d’acqua. Nelle immagini di AfpTv si vede in lontananza la Burj Khalifa, il monumento simbolo della più grande città degli Emirati arabi uniti, nonché il grattacielo più alto al mondo.

Roma, 27 gen. (askanews) - Dopo le intense piogge a Dubai le auto viaggiano su strade allagate e in alcuni punti della città trasformate in fiumi d'acqua. Nelle immagini di AfpTv si vede in lontananza la Burj Khalifa, il monumento simbolo della più grande città degli Emirati arabi uniti, nonch...