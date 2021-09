Draghi: governo non aumenterà tasse, momento dare non prendere

Roma, 23 set. (askanews) – “Il Governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse.

In questo momento i soldi si danno e non si prendono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio

Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria.

“Ho avuto modo di ricordare che riacquistare il “gusto del futuro” è essenziale perché l’Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell’ambiente visto come opportunità, non come vincolo.

Le nostre imprese, voi, avete raccolto il messaggio e oggi abbiamo uno dei tassi di crescita più elevati dell’UE.

Il nostro compito, il compito del Governo, è far sì che il gusto del futuro continui a restare nelle vostre scelte di imprenditori”, ha sottolineato Draghi.