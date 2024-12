Dramma a Cagliari: si arrampica per entrare in casa della fidanzata, precipit...

Tragedia a Cagliari nel quartiere di Sant’Elia, dove un uomo di 32 anni, Georg Pfaffenroth, cittadino tedesco residente in Svizzera, è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo. Il giovane, che si sarebbe arrampicato sulla grondaia dell’edificio per raggiungere la casa della fidanzata cagliaritana, sarebbe caduto dopo aver perso l’equilibrio, morendo sul colpo.

I due si trovavano in vacanza in Sardegna, come scrive l’Unione Sarda. La scorsa notte, come si legge ne La Nuova Sardegna, la coppia aveva litigato, e la ragazza lo aveva mandato via di casa. È a quel punto che il 32enne, non rassegnandosi alla decisione della fidanzata, dopo gli inutili tentativi di farsi riaprire la porta, sarebbe sceso al piano terra e avrebbe tentato di arrampicarsi sulla grondaia fino al quarto piano. È propio durante l’arrampicata che il ragazzo sarebbe scivolato.

Il giovane è morto sul colpo a seguito della caduta dall’alto. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere appieno le circostanze della tragedia.