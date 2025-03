Shock in Islanda: Ministra dell’Infanzia si dimette per una vicenda sconvol...

Shock in Islanda: Ministra dell’Infanzia si dimette per una vicenda sconvol...

La ministra islandese per l’Infanzia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, ha dato le dimissioni dopo aver rivelato un episodio del suo passato risalente a oltre 30 anni fa. La dichiarazione sconvolge il Paese.

Ministra dell’Infanzia si dimette per una vicenda sconvolgente risalente a 30 anni fa

La ministra islandese per l’Infanzia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, si è dimessa dopo aver ammesso di aver avuto un figlio con un minorenne oltre 30 anni fa. La rivelazione, fatta in un’intervista, ha suscitato scalpore. Thórsdottir ha raccontato di aver iniziato la relazione a 22 anni, mentre lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato dal ragazzo, all’epoca 15enne. Un anno dopo nacque il loro figlio.

“Sono passati 36 anni, molte cose cambiano in questo tempo e sicuramente oggi affronterei la questione in modo diverso“, ha dichiarato la ministra, che oggi ha 58 anni.

La premier islandese, Kristrun Frostadottir, ha subito reagito definendo la vicenda “grave”, sebbene abbia precisato di non conoscerne i dettagli oltre a quanto emerso nell’intervista. Secondo la stampa locale, Frostadottir ha appreso della situazione solo la sera prima delle dimissioni e ha subito convocato Ásthildur Lóa Thórsdóttir, che ha deciso di lasciare l’incarico ministeriale. Nonostante le dimissioni dal governo, la ministra ha dichiarato di voler rimanere in Parlamento.

La storia è emersa ora perché una parente del giovane ha contattato due volte l’ufficio del primo ministro per raccontarla.

Le dimissioni della ministra islandese: i rapporti tra padre e figlio

Secondo i media islandesi, il padre del bambino, Eirik Ásmundsson, avrebbe tentato in passato di entrare in contatto con il figlio, ma la ministra lo avrebbe ostacolato, pur continuando a ricevere il pagamento degli alimenti per diversi anni.

La vicenda ha riaperto il dibattito sulla legislazione islandese riguardo ai rapporti con minori. Sebbene l’età del consenso in Islanda sia fissata a 15 anni, la legge vieta relazioni con persone sotto i 18 anni se l’adulto ricopre un ruolo di autorità o fornisce sostegno economico. In tali casi, la legge prevede una pena che può arrivare fino a tre anni di prigione.