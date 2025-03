Orrore in provincia di Palermo, una donna disabile veniva picchiata dalla famiglia. Arrestati madre, padre e fratello. Ecco ciò che la giovane ha dovuto subire.

Figlia disabile picchiata dalla famiglia, arrestati i genitori

I Carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo) hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Procura nei confronti di tre persone, un uomo di 60 anni, sua moglie di 64 e il loro figlio di 31. I tre sono accusati di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia/sorella disabile. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione da parte degli assistenti sociali, indagine che ha consentito di scoprire uno “scenario familiare drammatico”. Ma ecco cosa ha dovuto subire, nel corso degli anni, la donna disabile.

Figlia disabile picchiata dalla famiglia, arrestati i genitori: gli orrori subiti

Come detto sono stati arrestati i genitori e il fratello della donna disabile che veniva picchiata in casa. Tra le mura domestiche la vittima, ogni giorno, sarebbe stata costretta a occuparsi delle faccende di casa, subendo “reiterate e gravissime mortificazioni”, comprese minacce di morte. La donna, inoltre, sarebbe stata anche picchiata con dei bastoni. Ora la vittima è stata collocata in una casa protetta.