Drenare il corpo: le bevande adatte

Per drenare il corpo le bevande come l'acqua, ma anche gli infusi a base di tarassaco smaltiscono le tossine in eccesso.

Le tossine e le scorie, a seguito di abbuffate o alimenti non adatti, tendono ad accumularsi e devono poi essere espulsi. Per drenare il corpo si ha bisogno di bevande e prodotti adatti. Scopriamo insieme quali sono queste bevande adatte e cosa fare per mantenere il fisico meno gonfio.

Drenare il corpo

Il corpo, a seguito di alcune abbuffate o alimenti eccessivamente calorici, va incontro a diverse tossine e scorie che devono essere smaltite. Per drenare il corpo è necessario puntare a una alimentazione equilibrata e ben bilanciata, ma anche adeguata atta a questo scopo e quindi a ottenere i giusti risultati necessari per un addome meno gonfio.

La ritenzione idrica e il gonfiore sono situazioni alquanto comuni nei vari soggetti e spesso dipendono proprio da alcuni fattori sui quali è bene fare attenzione. Gli squilibri alimentari, ma anche lo stress e anche altri condizioni possono sicuramente inficiare su questo aspetto. Adottare delle strategie è utile proprio per pulire l’organismo.

Seguendo i giusti accorgimenti forniti si riesce così a drenare il corpo, ma anche ottenere altri benefici. Infatti aiuta a migliorare il comfort quotidiano riuscendo così a ottenere un fisico sano e ben definito, oltre che avere un addome scolpito e snello. Le proprietà diuretiche di alcune bevande aiutano proprio a sgonfiarsi.

Drenare il corpo: le bevande da preferire

Per drenare il corpo e quindi sgonfiarlo è necessario puntare a bevande che siano specifiche e che possano così ridurre il gonfiore. Sono bevande che permettono di mantenere una buona idratazione e pulire così l’organismo. Tra le varie bevande, sicuramente l’acqua che aiuta a smaltire le tossine in eccesso e drenare i liquidi.

Bere fino a due litri di acqua al giorno permette di mantenere il sistema digestivo ed eliminare le tossine. Si consiglia di bere molto durante il giorno proprio per evitare la disidratazione. Gli infusi a base di erbe come l’ortica, il tarassaco e il prezzemolo hanno proprietà diuretiche e quindi utile ai fini di questo scopo.

Gli infusi di erbe a base di tarassaco, per esempio, permettono di drenare il corpo, ma anche di eliminare l’acqua aiutando a perdere peso e quindi a sgonfiarsi. Molto facile da preparare anche perché basta lasciarlo in infuso per qualche minuto per poi berlo. L’acqua detox,a base di limone, cetriolo, permette di depurarsi grazie ad elementi diuretici.

Il tè verde è un’altra delle bevande molto importanti che aiutano a drenare proprio per le sue caratteristiche depurative grazie anche ai tanti antiossidanti che contiene. Stimola il metabolismo e quindi aiuta a raggiungere una buona perdita di peso.

