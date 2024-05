Dieta detox: come seguirla per la prova costume

La dieta detox depura e dinsintossica l'organismo per prepararlo alla perdita di peso. Vediamo insieme come.

La dieta detox si propone di depurare e purificare l’organismo grazie ad un’alimentazione sana e corretta che, giorno dopo giorno, stabilizza i risultati al fine di preservare il peso forma ed essere sempre pronti per la prova costume. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere i chili in eccesso per l’estate.

Dieta detox

Prendersi cura della salute del proprio corpo è fondamentale, soprattutto per tenere a bada o scongiurare il rischio di vedere insorgere, con il tempo, delle patologie che si possono curare o limitare con uno stile alimentare sano e corretto.

Quando si parla di dieta, la maggior parte delle volte, ci si scoraggia perché si pensa alla privazione e, di conseguenza, a tutti quei cibi che una persona ama e che non può più mangiare, per chissà quanto tempo.

Perseguire uno stile di vita sano, a partire proprio dall’alimentazione, in realtà, dovrebbe essere la regola principale da seguire non solo per piacere agli altri, ma anche e soprattutto per piacere a se stessi e superare così, a pieni voti, la prova costume non solo per quest’estate, ma anche per le prossime.

Dieta detox: come funziona

Il benessere psicofisico e la possibilità di superare sempre a pieni voti la prova costume è l’obiettivo della dieta detox. Tuttavia, chi teme che, a causa della dieta, debba rinunciare ai cibi che ama e che lo fanno sentire bene, si sbaglia. La dieta detox, infatti, sfrutta gli alimenti tipici della stagione (primaverile ed estiva) per depurare e purificare l’organismo da tutte quelle sostanze tossiche, che si sono accumulate, nel tempo, all’interno dell’organismo e che hanno portato all’aumento di peso.

La dieta detox è una dieta tipica della stagione primaverile ed estiva perché è proprio in questo periodo che si può fare rifornimento di tutti quegli alimenti sani, come frutta e verdura che, se consumati regolarmente, depurano e idratano l’organismo, favorendo così la perdita di peso.

Frutta e verdura, tuttavia, non sono gli unici alimenti che la dieta detox considera salutari per il proprio benessere psicofisico. Questi, infatti, vanno consumati regolarmente insieme a riso o altri cereali, pane o pasta, preferibilmente, integrali e legumi, che vanno consumati almeno tre volte a settimana, se non tutti i giorni.

