Drone russo neutralizzato nelle acque svedesi durante la visita della Charles de Gaulle

Le autorità svedesi hanno individuato e neutralizzato un drone russo partito da una nave spia mentre la portaerei Charles de Gaulle si trovava in visita; la vicenda accende le tensioni nella regione baltica

Le autorità militari svedesi hanno segnalato il decollo di un velivolo senza pilota dalle acque tra Svezia e Danimarca. Il dispositivo sarebbe partito da una nave russa e, dopo l’identificazione della sorgente, le forze svedesi hanno adottato contromisure per impedirne l’avvicinamento alla flotta ospite.

L’episodio è avvenuto mentre la portaerei francese Charles de Gaulle e il suo gruppo scortante erano nella regione per attività navali e per una sosta in porto. La reazione diplomatica è stata immediata: Parigi ha definito l’azione una provocazione, mentre Mosca ha respinto le accuse.

Come si è svolto l’incidente

Secondo le ricostruzioni ufficiali, un’unità navale svedese impegnata nella sorveglianza della formazione ha individuato un drone in decollo proveniente da una nave identificata come una piattaforma di intelligence elettronica russa. Le apparecchiature di bordo hanno quindi attivato misure tecniche per interrompere il volo non autorizzato. Il dispositivo è stato neutralizzato a distanza di sicurezza rispetto alla portaerei, senza contatti fisici tra le unità coinvolte.

Intervento e misure adottate

Una fregata svedese ha seguito e monitorato il passaggio della nave russa nello stretto, impiegando strumenti elettronici per disturbare il controllo remoto del drone. Le autorità hanno precisato che le operazioni sono state condotte secondo le procedure operative standard e che la sicurezza del gruppo navale non è stata compromessa. Le comunicazioni ufficiali indicano il ricorso a contromisure a basso impatto e l’assenza di danni a persone o mezzi.

Reazioni politiche e diplomatiche

Il governo francese ha definito l'episodio una provocazione poco sensata e ha lodato la prontezza delle forze svedesi nel proteggere la formazione navale. La Russia ha invece minimizzato il collegamento tra la nave e il velivolo senza pilota, definendo le imputazioni «assurde» attraverso i suoi portavoce ufficiali.

Posizioni dei leader

Le autorità svedesi hanno avviato un’indagine interna per chiarire i dettagli del volo non autorizzato. I vertici politici locali hanno segnalato che il gesto appare inserito in un quadro di comportamenti reiterati in aree di tensione. La Francia, presente a bordo della Charles de Gaulle durante le verifiche, ha confermato il corretto funzionamento delle misure difensive attivate attorno alla nave.

Le istituzioni coinvolte mantengono aperti i canali diplomatici e proseguiranno gli accertamenti tecnici per stabilire responsabilità e dinamiche operative.

Contesto regionale e implicazioni strategiche

La vicenda prosegue con le istituzioni coinvolte che mantengono aperti i canali diplomatici e proseguiranno gli accertamenti tecnici per stabilire responsabilità e dinamiche operative. Le autorità militari e civili valutano l’incidenza degli episodi sul quadro di sicurezza regionale.

Gli analisti indicano che la ricomparsa di mezzi unmanned e di navi specializzate può rientrare in operazioni coordinate di raccolta informazioni. Tale attività serve sia a testare procedure difensive sia a generare pressioni strategiche, con possibili effetti sulla pianificazione delle esercitazioni e sulle regole di ingaggio.

Rischi e scenari futuri

La presenza di piattaforme per la raccolta dati e il lancio di droni pone interrogativi sul rispetto del diritto marittimo e sui limiti della sorveglianza. Le autorità esamineranno eventuali violazioni e le possibili ripercussioni normative nei corridoi marittimi contigui.

Per gli osservatori, episodi ripetuti richiederanno coordinamenti più stretti tra Stati alleati e un incremento delle misure preventive. Tra queste figurano rafforzamenti nella condivisione informativa, esercitazioni congiunte e revisione delle procedure per la gestione delle interazioni in mare.

Il prossimo sviluppo atteso riguarda gli esiti tecnici degli accertamenti, che determineranno eventuali responsabilità e possibili azioni diplomatiche o operative.

