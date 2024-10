Gelato e olio d’oliva: un’accoppiata insolita? A presentarci questa inedita proposta è Dua Lipa, la popolare cantante, che qualche mese fa ha condiviso durante un’intervista con la BBC Radio di arricchire il gelato alla vaniglia con un tocco di olio d’oliva e un pizzico di sale marino. Sebbene per molti l’idea possa sembrare strana, un rinomato chef è intervenuto per supportare la scelta della giovane artista. Secondo lui, si tratta di precisi processi chimici che avvengono nel palato in pochi istanti, a patto di utilizzare ingredienti specifici. «Questa combinazione ha riscosso molto interesse: chi la prova resta sbalordito dal suo sapore. Non è un caso, ma qualcosa di scientifico», ha affermato Heinz Wuth, uno chef noto su Instagram per il suo approccio innovativo che unisce cucina e scienza.

Ispirazione e sperimentazione

Ispirandosi all’idea di Dua Lipa, Wuth ha sperimentato unendo gelato alla vaniglia, olio e sale grosso, ottenendo un’esperienza gustativa «molto interessante e intensa».

Il segreto del successo

Il motivo per cui questa miscela funziona risiede nelle caratteristiche liposolubili della vaniglia. Quando l’olio viene aggiunto al gelato, il grasso si scioglie, amplificando così il sapore della vaniglia. È fondamentale sottolineare che questa combinazione è rigida: sostituire l’olio, il sale o il gelato porterebbe a un risultato senza sapore.

Questo nuovo gusto ha catturato l’attenzione di numerosi appassionati, tanto da spingere la celebre gelateria DelaCrem di Barcellona a introdurre questa curiosa variazione nel menu.