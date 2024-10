Durante il programma di Chiambretti, Vittorio Feltri ha espresso le sue opinioni sui tifosi delle squadre Milan e Inter, dichiarando di non associarsi con le folle degli stadi, le quali a suo avviso sono piene di individui poco raffinati. Ha condiviso queste idee attraverso un video.

Nella quarta puntata del programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, condotto da Piero Chiambretti, che andrà in onda stasera alle 21:20 su Rai 3, saranno presenti ospiti del calibro di Vittorio Feltri, famoso direttore, lo chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese, il critico Vittorio Sgarbi e l’attrice Marina Tagliaferri, nota per la sua partecipazione in “Un posto al sole”. Non mancheranno neppure le tre editorialiste, ovvero Alba Parietti, Asia Argento e Rosita Celentano, insieme al comico Gene Gnocchi e allo scrittore Edoardo Camurri. Durante la trasmissione, Feltri e Chiambretti analizzeranno gli eventi più significativi della settimana con il loro stile diretto. Tra le notizie trattate, parleranno anche dell’arresto di 19 persone legate ai gruppi ultras di Inter e Milan, passaggio che ha generato un acceso dibattito in curva. Feltri, rispondendo su tale questione, ha affermato di non frequentare gli stadi: «Preferisco guardare le partite comodamente da casa, in poltrona, senza disturbi. Gli stadi sono spesso affollati di persone poco educate».