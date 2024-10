Durante la sua presentazione della terza puntata di Ballando con le Stelle, Federica Nargi ha rivelato che insieme al ballerino Luca Favilla si sarebbero esibiti in un valzer lento. Ha scherzato affermando: «L’ho sempre considerato un ballo raffinato, ma io non mi sono mai sentita tale, probabilmente per le mie origini da Tor Bella Monaca, dove mi sentivo la principessa del quartiere».

Parlando di quando ha deciso di lasciare la sua casa per cercare una nuova vita, Federica ha condiviso la sua emozione. Ha raccontato di come sia stata motivata a entrare nel mondo dello spettacolo: «Ho scelto di andarmene da Tor Bella Monaca per inseguire i miei sogni e conquistare la mia autonomia. La mia vita ha subito una svolta inaspettata dopo aver partecipato a Miss Italia, e non mi aspettavo un successo così grande; così, ho dovuto allontanarmi dalla mia famiglia in modo improvviso».

Con le lacrime agli occhi, ha continuato: «Non ero pronta a separarmi da mamma e papà, e tornare a casa senza nessuno, senza amici o parole di conforto. Ho affrontato momenti davvero difficili a soli 18 anni. Non ho mai rivelato ai miei genitori le mie preoccupazioni per non preoccuparli, ma mamma ha intuito tutto. È una persona straordinaria».

L’esibizione di Federica e Luca ha davvero toccato il cuore di tutti