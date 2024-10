Un triste episodio ha coinvolto la giornalista Barbara Di Palma durante un servizio per “La vita in diretta” su Rai Uno. Lei e il suo team stavano cercando di intervistare un presunto santone di Miggiano, in provincia di Lecce, per approfondire alcune pratiche controverse che l’uomo effettuava nella sua casa. La reazione del santone è stata aggressiva: ha strappato il microfono a Di Palma e ha rivolto insulti non solo verso di lei, ma anche verso il suo gruppo e un’altra reporter presente.

Questo incidente si è verificato in un periodo di crescente attenzione da parte della magistratura per le attività del santone, sottolineando l’urgenza di indagare su comportamenti potenzialmente illeciti e dannosi. La diretta del programma è stata quindi turbata da quanto accaduto. Alberto Matano, dal suo studio, ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri per garantire la sicurezza della giornalista.

In un comunicato, l’Unirai ha affermato: «Ribadiamo sempre che i giornalisti hanno il dovere di porre domande. Ancora una volta, qualcuno ha cercato di intimidire la stampa usando la violenza. Questa volta è successo a Barbara Di Palma di Rai Uno, la quale ha subito l’aggressione di un auto-proclamato santone di Miggiano, che le ha strappato il microfono e usato insulti contro di lei e il suo team mentre cercavano di indagare sulle sue ‘pratiche’, che hanno destato l’interesse della magistratura».

«Unirai, il sindacato indipendente dei giornalisti Rai, esprime il suo sostegno a Barbara Di Palma e ai suoi collaboratori», si legge nella comunicazione.