E-Distribuzione, tanti i progetti a supporto della sostenibilità

Caserta, 24 nov. (askanews) – Il progetto di Alife è solo uno dei tanti a supporto della sostenibilità messi in campo da E-Distribuzione, Nicolina Guariglia referente Ambiente e Sostenibilità dell’Area Regionale Campania: !E-Distribuzione, sempre nell’ambito della biodiversità, ha in essere anche dei progetti per la salvaguardia delle specie volatili con la nastratura dei cavi, attraverso l’installazione dei nidi di volatili e recuperando piattaforme da bobine scadute. Abbiamo anche altri progetti sul territorio e collegamenti con i principali enti che sono WWF, i parchi e la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli).

Con questi ultimi abbiamo realizzato alcuni nidi per la nidificazione delle cicogne. Ulteriore progetto di sostenibilità che stiamo portando avanti in ambito di economia circolare è il recupero dei DPI scaduti, logori e non più utilizzati, che vengono riportati a nuova vita grazie alle varie possibilità di riuso che stiamo valutando”.