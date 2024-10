È venuta a mancare Cheryl Murray, l'attrice famosa per il suo ruolo in Coronation Street, dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla.

È venuta a mancare Cheryl Murray, l'attrice famosa per il suo ruolo in Coron...

ITV ha reso noto il decesso dell’ex attrice di Coronation Street, Cheryl Murray, che aveva 71 anni, tramite un comunicato ufficiale. Era famosa per il suo personaggio di Suzie Birchall nella popolare soap opera. Nel messaggio, ITV ha espresso: «Siamo profondamente colpiti dalla notizia della perdita di Cheryl Murray. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e agli amici. La sua performance vivace nei panni di Suzie Birchall, migliore amica di Gail e affittuaria di Elsie Tanner, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan di Coronation Street, ben oltre la sua partenza verso Londra».

Molti sostenitori hanno onorato la sua memoria sui social. Un utente ha pubblicato su X: «È davvero triste apprendere della scomparsa di Cheryl Murray, avvenuta l’anno scorso dopo una lunga battaglia con la salute. Era ben nota per il suo ruolo di Suzie in Coronation Street, un personaggio amato da tanti. Riposa in pace, Cheryl».

Altri, come Andy Fella e Duncan Lindsay, hanno descritto Cheryl come un’attrice straordinaria e un’icona di Corrie, rendendo omaggio alla sua eredità. L’attrice era stata diagnosticata con sclerosi multipla e aveva vissuto il suo primo attacco durante le riprese di Coronation Street. Si era ritirata dalle scene nel 1998, poco dopo la diagnosi. In diverse occasioni, aveva commentato la sua condizione, dicendo: «La sclerosi multipla non mi ha mai impedito di fare niente. Gli attacchi si verificano una volta all’anno, durante i quali devo restare a letto per alcuni giorni, ma ho medici eccellenti che mi supportano. Tra un attacco e l’altro, non ci penso molto. Faccio solo attenzione ai gradini, poiché a volte posso avere delle difficoltà motorie».

Oltre a Coronation Street, Cheryl ha partecipato a Hi-de-Hi!, dove ha assunto il ruolo di Joan Wainwright nella quarta stagione, e in Sorry!, una sitcom della BBC risalente agli anni ’80.