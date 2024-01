Home > Video > "Ecco come fare la spesa riciclando in Norvegia" "Ecco come fare la spesa riciclando in Norvegia"

In Norvegia viene usato da almeno 15 anni un efficace sistema di riciclo nei supermercati, che permette di avere un somma da poter usare per fare la propria spesa. Qui in Italia questo metodo per incentivare le persona a riciclare non è usato su larga scala, ma solo in alcuni supermercati.