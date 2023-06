Home > Video > “Ecco perché preferisco stare sola”: Rossella si espone sui social “Ecco perché preferisco stare sola”: Rossella si espone sui social

“Perché sono sola? Perché non esistono più persone normali”: Rossella (@ioviaggiosola45) si espone sui social e spiega perché in questo momento preferisce essere single. “Non fanno altro che raccontare sé stessi. Non dico di parlare di massimi sistemi, semplicemente una chiacchera costruttiva”