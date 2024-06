Eddy Martens ha recentemente ripercorso gli anni in cui è stato legato sentimentalmente alla conduttrice Antonella Clerici

Eddy Martens ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare, dopo dieci anni dalla rottura, la sua relazione con Antonella Clerici.

Eddy Martens racconta la storia d’amore con Antonella Clerici

La coppia si è conosciuta nel 2005 durante una vacanza in un villaggio turistico in Marocco, dove Antonella si è innamorata di uno degli animatori. La relazione ha catturato l’attenzione della cronaca rosa per diverso tempo. Nonostante sembrasse una favola, la loro storia d’amore, da cui è nata la piccola Maelle che oggi ha 15 anni, è giunta al termine dopo qualche anno.

Le critiche

La loro relazione fece scalpore per la differenza di età, sollevando critiche e pregiudizi, soprattutto per il fatto che Eddy, allora ventisettenne, fosse più giovane di quindici anni. Molti accusarono lui di essere interessato solo alla fama o al denaro, mentre altri recriminarono a lei di aver scelto Eddy solo per la sua età. Con la nascita di Maelle nel 2009 le malelingue si attenuarono anche se mai definitivamente.

“Mi hanno umiliato”

Le recenti dichiarazioni del ballerino belga, hanno aggiunto nuovi dettagli alla vicenda. “Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato” ha raccontato Eddy, aggiungendo “Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subito un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo“.